Экс-депутат Рады назвал «конкурсом капитанов КВН» слова Зеленского о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется закончить конфликт в Донбассе через год. Экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Владимир Олейник объясняет, почему он не верит обещаниям Зеленского.

О том, что конфликт в Донбассе может быть закончен через год, Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга на саммите Украина — Европейский союз.

«Понимаю — не так быстро, как хотелось бы. Фактически мы движемся по минному полю, во всех смыслах этого слова», — заявил глава Украины.

«Предшественник Зеленского говорил, что закончит войну за две недели, — напомнил экс-депутат Рады Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — [Экс-президент Украины Петр] Порошенко еще во время инаугурации обещал, что все закончится через две недели, чуть ли не в считанные часы. Теперь нам говорят — через год. А я спрашиваю: знает ли Зеленский, что будет через год, и какие этапы урегулирования у него намечены?»

Ни о какой вменяемой дорожной карте по Донбассу от Зеленского пока не слышно, говорит экс-депутат Рады.

«Через год, может, самой Украины уже не будет, вот в чем проблема, — отмечает Олейник. — А тот формат переговоров, который Зеленский предлагает, — весьма странный по форме и еще более странный по содержанию. Он хочет видеть лидеров нескольких стран, в том числе [президента США Дональда] Трампа в качестве посредников. А сам Трамп хотя бы об этом знает? Это что, конкурс капитанов КВН? Так что все это пока больше похоже на шутку, чем на реальные планы, поэтому как Станиславский говорю: не верю!»

По словам Владимира Олейника, пока во всех предложениях Зеленского по Донбассу нет главного — готовности вести прямые переговоры с руководством Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Без прямых переговоров с ДНР и ЛНР все его разговоры — просто пустое сотрясание воздуха», — уверен экс-депутат Рады.

Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести в Минске переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. В качестве посредников Зеленский предложил президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелу Меркель, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и президента Франции Эммануэля Макрона.

В ответ официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициатива Зеленского будет рассмотрена, но Россия пока не готова дать ответ.

«Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, а во-вторых, — что за формат предлагается», — отметил Песков.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года после госпереворота на Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что гражданский конфликт на юго-востоке Украины носит исключительно внутренний характер и что Россия не имеет к нему никакого отношения.