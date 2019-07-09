Медучреждениям хотят запретить предлагать погребальные услуги. Ассоциация похоронной отрасли выступила с такой инициативой в экспертном заключении в ответ на законопроект Минстроя «О похоронном деле». Документ находится в распоряжении Федерального агентства новостей. Ассоциация направила все предложения (их около 50) в общественный совет при Минстрое. Ранее она уже составляла свои предложения для правительства, часть из них учли.

«Запрещается организация выставки и продажа похоронных принадлежностей на территории медицинских организаций и на расстоянии менее десяти метров от таких организаций, — говорится в документе. — Оказание ритуальных услуг специaлизированными службами в медицинских организациях, в том числе в моргах и на их территории, не допускается».

Сейчас, например, санитары могут предлагать свои услуги в учреждении. За нанесение макияжа могут попросить 3–50 тысяч рублей в зависимости от состоятельности клиентов, рассказал анонимно санитар морга в ЦАО.

«Если родственники от них отказываются, мы специально можем изуродовать тело: некрасиво закрыть глаза, свернуть губы, тело-то гибкое. Это наш заработок», — поделился он.

Сам законопроект Минстроя «О похоронном деле» нужно полностью переписать, считает представитель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев.

«По новому закону родственникам умерших будет запрещено добавлять или заменять ритуальные принадлежности. Поэтому его вообще необходимо полностью переписать».

Как писало ранее ФАН, в России создали вещество, которое сокращает период разложения останков в два-три раза. При его использовании вместо обычных 20–25 лет достаточно будет 8–11 лет, чтобы тело усопшего полностью минерализовалось. Об этом ФАН рассказал разработчик запатентованного препарата Константин Талашов. По словам ученого, вещество позволит ускорить время, через которое можно будет повторно хоронить в эту же могилу.