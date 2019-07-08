Посольство РФ назвало подозрительными новые подробности инцидента в Эймсбери

Лондон, 8 июля. Посольство России в Лондоне прокомментировало новую статью британского издания The Guardian об инциденте в Эймсбери, который произошел летом 2018 года. В диппредставительстве обратили внимание на подозрительность новых «подробностей» произошедшего, появившихся в прессе.

Ранее The Guardian опубликовала материал о том, что британские экстренные службы при инциденте в Эймсбери впервые применили новое средство от отравлений «нервно-паралитическими веществами». В российском посольстве отметили, что эта информация не вызывает ничего, кроме недоумения, так как непонятно, почему эти важные данные стали известны только спустя год после произошедшего. При этом, отметили в посольстве, речь не идет о секретной и чувствительной информации.

Посольство РФ также обратило внимание на «удивительные совпадения» инцидентов в Солсбери и Эймсбери.

«Кроме того, бросаются в глаза новые удивительные совпадения. Так, в день инцидента в Эймсбери (30 июня) на дежурстве находился тот же самый старший медработник, который оказывал помощь Сергею и Юлии Скрипалям 4 марта в Солсбери», — цитирует слова пресс-секретаря посольства РФ ТАСС.

В статье The Guardian утверждается, что именно этот медработник распорядился выдать экипажу скорой помощи защитное снаряжение, выехал на место ЧП и определил состояние Чарльза Роули как отравление нервно-паралитическим веществом. При этом помощь Дон Стерджес, которую в гораздо худшем состоянии госпитализировали утром того же дня, осуществляли «в обычном режиме», обратили внимание в посольстве РФ.

В статье также утверждается, что некоторые сотрудники из числа медицинского персонала могли подвергнуться воздействию того же нервно-паралитического вещества, хотя ранее эта вероятность прямо отрицалась.

«Означает ли это, что британские власти намеренно вводили собственную общественность в заблуждение, либо же пресса вновь публикует недостоверные данные? В любом случае вопросов к британской стороне, касающихся событий как в Солсбери, так и в Эймсбери, меньше не становится», — подчеркнули в российском посольстве.

В дипломатическом представительстве отметили, что положить конец всем таблоидным вбросам и конспирологическим теориям может только максимально прозрачное официальное расследование.

Напомним, в марте 2018 года Лондон заявил, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Правительство Великобритании, не дожидаясь результатов расследования, голословно обвинило в причастности к инциденту Россию и использовало «дело Скрипалей» в качестве повода для введения антироссийских санкций. Москва неоднократно отвергала обвинения и предлагала помощь в расследовании. Лондон отказался от сотрудничества.

В июле 2018 года сотрудники правоохранительных органов Британии сообщили, что в Эймсбери два человека «оказались под воздействием неизвестного препарата» и были госпитализированы в критическом состоянии. Позднее Лондон заявил, что мужчина и женщина — подданные Великобритании — были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Стерджес спустя четыре дня после инцидента скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший, Роули, 20 июля был выписан из больницы.