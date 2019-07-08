Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с ДНР и ЛНР

Киев, 8 июля. Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Украина — ЕС назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.

Зеленский отметил, что Киев может рассмотреть возможность снятия экономической блокады с Донецкой и Луганской Народных Республик. Однако для этого жителям Донбасса придется выполнить одно условие украинских властей.

«Это может произойти при условии возвращения предприятий в Донбассе под контроль Киева», — поставил ультиматум украинский президент.

При этом Зеленский заявил, что на юго-востоке становится спокойнее, напомнив об отводе сил и техники на линии соприкосновения с ЛНР. В вопросе обмена пленными, по мнению президента Украины, также намечаются подвижки. По его словам, камнем преткновения пока остается несовпадение списков, пишет «Утро».

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбаса — будущих ДНР и ЛНР — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев начал в регионе силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, с начала гражданской войны на Украине на юго-востоке погибли около 13 тысяч человек.

Кроме того, украинские власти объявили экономическую блокаду региона. Согласно заключенным сторонами конфликта минским соглашениям Киев обязан снять эти ограничения, однако украинская сторона не выполнила ни этот ни другие пункты мирного договора.