Суд продлил домашний арест основателю Baring Vostok

Москва, 8 июля. Срок домашнего ареста основателю крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви продлен до 13 октября по решению Басманного суда Москвы.

Судья Артур Карпов огласил постановление об удовлетворении ходатайства следствия, которое требовало продления Калви меры пресечения в виде содержания под домашним арестом на три месяца. Басманный суд Москвы отказал в освобождении основателя Baring Vostok под залог в размере 5 млн рублей.

Напомним, Майкла Калви — основателя компании Baring Vostok Capital Partners, занимающейся инвестициями в Россию и страны СНГ, — задержали по подозрению в мошенничестве. Его и еще пять задержанных обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Амурской облаcти обязал компанию Evison Holdings Limited, которая представляет интересы инвестиционного фонда Baring Vostok, продать 9,99% банка «Восточный».