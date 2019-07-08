Руководство NewsOne предложило Зеленскому встретиться после скандала из-за телемоста

Киев, 8 июля. Руководство телеканала NewsOne предложило президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться, чтобы обсудить скандал из-за идеи провести телемост Россия — Украина, сообщил генеральный продюсер Василий Голованов.

Голованов напомнил, как Зеленский критиковал своего предшественника Петра Порошенко за то, что тот обозвал его «марионеткой».

«Так вот, команда NewsOne не марионетки кого-либо, — констатировал продюсер телеканала. — Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой».

Он также заверил, что представители телеканала ответят на все вопросы украинского лидера. Голованов выразил надежду, что и Зеленский будет готов ответить на все вопросы со стороны телевизионщиков.

«Надеюсь, будет еще не слишком поздно», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее ВГТРК анонсировал телемост Россия — Украина, который собирались организовать 12 июля «Россия 1» и NewsOne. Однако идея вызвала возмущение украинских политиков, которые выступили против нее. В частности, партия Порошенко «Европейская солидарность» выразила мнение, что телемост является некой попыткой повлиять на выборы в Верховную раду. О недопустимости диалога между россиянами и украинцами заявила и лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Из-за поступающих в адрес сотрудников NewsOne и членов их семей угроз украинская сторона была вынуждена отменить телемост. ВГТРК пригласил участников отмененного телемоста Россия — Украина в студию канала «Россия 1».