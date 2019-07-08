Китайский бренд Hongqi анонсировал седан в стиле Rolls-Royce

Москва, 8 июля. Китайская государственная автомобилестроительная компания First Automobile Works опубликовала первые тизеры премиального седана Hongqi H7 второго поколения.

Дизайном машины занимается британский дизайнер Джайлс Тейлор, который ранее работал с автомобилем люксовой марки Rolls-Royce. Согласно предварительным данным, дебют Hongqi H7 состоится в середине 2020 года.

Особенностями новинки станут массивная радиаторная решетка с U-образной светодиодной подсветкой и ниспадающая линия крыши. Автомобилисты смогут приобрести авто от китайского производителя с 2-литровыми 4-цилиндровыми наддувными двигателями, которые работают в паре с роботизированной коробкой передач.

Ранее сообщалось, что продажи премиальных автомобилей увеличились в России. По информации экспертов аналитического агентства «Автостат», в период с января по май текущего года водители приобрели 59,3 тысяч автомобилей премиального сегмента.