Почетный президент «Формулы-1» хочет, чтобы Путин правил Европой

Лондон, 8 июля. Почетный президент «Формулы-1» и бывший владелец серии Берни Экклстоун заявил, что президент России Владимир Путин мог бы править Европой лучше и успешнее, чем нынешние европейские политики. Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Times.

Экклстоун добавил, что хочет, чтобы Путин правил Европой.

«Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что говорит и выполняет свои обещания», — сказал Берни Экклстоун.

Он добавил, что «если бы кто-то захотел застрелить Владимира Путина», он бы заслонил собой президента России.

«Он хороший парень. Он никогда не делал ничего такого, что не приносило бы пользы людям», — добавил британский бизнесмен, говоря о российском лидере.

Ранее Берни Экклстоун уже говорил, что Владимир Путин достоин того, чтобы управлять Европой, потому что выполняет свои обещания. Британский бизнесмен также отмечал, что президент России пользуется большим авторитетом среди граждан РФ, а также за рубежом. Он напомнил о встрече с Путиным после Игр в Сочи, когда к президенту подходили за автографами. Экклстоун также рассказывал, что ему нравится приезжать в Россию, а Сочи стал одним из любимых европейских городов.

Напомним, Берни Экклстоун ушел в отставку с поста исполнительного директора «Формулы-1» в январе 2017 года. Он руководил гонками на протяжении 40 лет.