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Экономика

Псковские предприятия готовы выйти на рынки Японии, Кореи и Египта

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Псковские предприятия готовы выйти на рынки Японии, Кореи и Египта

Псков, 8 июля. Промышленные предприятия Псковской области благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» собираются в ближайшие пять лет существенно увеличить объемы экспорта в страны Азии, в частности в Японию, Корею и Египет, сообщила замгубернатора Нинель Салагаева.

По словам Салагаевой, к 2024 году предприятия планируют увеличить экспорта в страны Прибалтики и СНГ, а также расширить рынки сбыта в Казахстан, Армению, Эстонию, Японию, Корею, Польшу, Францию, Швейцарию, Турцию, Голландию, Бельгию и Египет. Этого планируется достичь благодаря заемному экспортному кредитованию в рамках проекта «Промышленный экспорт» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Региональные власти окажут поддержку экспортерам. К примеру, в регионе реализуется ряд образовательных проектов для производственников, где на семинарах их обучают, как правильно оформлять экспортные документы, передает ТАСС. 

Псковская область экспортирует металлоизделия, древесину и промышленное оборудование. Основные партнеры — Белоруссия, Эстония и Латвия. 

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия должна увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров — именно в этом правительство видит один из элементов быстрого роста российской экономики. Темпы роста не ниже среднемировых достижимы только при удвоении несырьевого экспорта к 2024 году, передавала «Газета.ру».

Основные ресурсы по поддержке экспорта были сгруппированы в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». В федеральном бюджете на экспортный нацпроект выделено в 2019 году 86,2 млрд рублей, в 2020 году — 74,5 млрд рублей, в 2021 году — 124 млрд рублей.

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