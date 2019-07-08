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Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

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Стало известно о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Москва, 8 июля. Избитая в Ингушетии девочка находится в тяжелом состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

4 июля в детскую больницу в Назрани была доставлена семилетняя девочка с ожогами, ссадинами, синяками, укусами, травмами плеча и некрозом пальцев рук. Позднее девочку доставили в столицу, где ее госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

По словам Кузнецовой, в настоящее время девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Омбудсмен также добавила, что медики делают все, чтобы избежать ампутации левой руки.

«Идет борьба за каждый миллиметр и шанс, возможность, но, к сожалению, тот первоначально положительный прогноз не оправдывается. Сейчас врачи борются за левую руку», – пояснила Кузнецова.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью ребенка. По подозрению в совершении преступления была арестована родная тетя девочки, с которой она жила последние шесть месяцев. После задержания женщина утверждала, что девочка якобы «сама упала в канализационную яму», а перед этим «залезла в кастрюлю с борщом».

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