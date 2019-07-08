Стал известен состав нового правительства Греции

Афины, 8 июля. Официальный представитель победившей на парламентских выборах партии «Новая демократия» Стелиос Пецас озвучил состав нового правительства Греции.

Министром обороны назначен Никос Панайотопулос. Главой греческого Минфина стал Христос Стайкурас.

«Новым главой МИД стал Никос Дендиас», — объявил Пецас в эфире греческого государственного телевидения ERT.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями Киириакосу Мицотакису в связи с его вступлением в должность премьер-министра Греции.

Напомним, во время парламентских выборов в Грузии победила консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса, которая получила 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая в настоящее время коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса попала на второе место — у нее 86 мест.