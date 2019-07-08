Глава грузинской диаспоры в РФ осудил «сатанинские слова» Габунии

Это слова сатаны, а сама провокация — акт политического терроризма в отношении России. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил Георгий Цурцумия, президент общероссийской общественной организации «Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России» (до октября 2015 года — «Союз грузин в России»), комментируя телевизионный эфир на оппозиционном грузинском канале «Рустави 2», в котором ведущий Георгий Габуния допустил грубейшую брань в адрес президента России.

«Это не поддается описанию, — возмущается Цурцумия. — Это стыд, позор, просто ужас. Это дьявольские слова, слова сатаны. И все это специально сделано! Мы сейчас видим те ужасы, которые происходят. Какие тут могут быть слова, кроме возмущения, даже не то что возмущения... слов не находится такому позору!»

Президент грузинской диаспоры расценил провокацию оппозиционного тележурналиста как тщательно спланированный и изощренный акт политического терроризма.

«Я считаю, это [Габуния] чисто политический террорист, — заявил собеседник ФАН. — Видите, какие изощренные способы террористических атак сегодня они нашли? И получается, что мы удовлетворяем их требования? И это самое страшное».

Цурцумия считает, что подобную провокацию вполне можно было предотвратить заранее, а не ждать, пока что-то подобное произойдет.

«А почему вообще дошло до таких оскорблений? Неужели никто ничего не знал? Разве мы не знаем, что творится, какие тенденции в мире? Можно было просчитать заранее, что готовилась провокация? Я думаю, да! И надо было предотвращать ее. Произошло отвратительное действие. Время сейчас наступило такое, что политикам нужно действовать, принимать мгновенные решения».

Сейчас есть только один выход — профессионалы должны садиться за стол переговоров и находить пути решения, говорят в грузинской диаспоре.

«Я готов выступить посредником между руководством России и Грузии, — заявил Георгий Цурцумия. — Я не вижу никого, кто бы сказал «давайте думать, каким образом начать восстанавливать отношения». Не надо резать по живому, народ и так в трагедии. Сегодня кризис в мире, в умах людей, в духовной сфере. Происходит деградация сознания. К каким еще трагедиям это может привести? Я сегодня не вижу, чтобы политики с обеих сторон были готовы к конструктивному диалогу. А я предлагаю себя — пожалуйста, я готов стать координатором».

В любой острой конфликтной ситуации, даже когда одна из сторон не желает вести прямой диалог, нужно искать любые возможные дипломатические пути решения, в том числе и с привлечением возможностей национальных диаспор, считает общественный деятель.

«Мы диаспора, которая 400 лет тут присутствует, и мы говорим, что нужно находить пути решения. Я готов себя предложить модератором», — подытожил Цурцумия.

Накануне в эфире «Рустави 2» Габуния больше минуты нецензурно выражался в адрес России. Его выходка вызвала возмущение у грузин, которые пришли к зданию телеканала с требованием уволить ведущего, а также генерального директора «Рустави 2» Нику Гварамию.

Высказывание Габунии также осудили грузинские политики, в частности, президент Саломе Зурабишвили, премьер Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и многие другие.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что члены Совета Думы высказались за экстрадицию Габунии в Россию и привлечение его к уголовной ответственности.