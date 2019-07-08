Правительство РФ рассмотрит запрет на импорт вина и воды из Грузии

Москва, 8 июля. Правительство России рассмотрит обращение депутатов Госдумы РФ о запрете на импорт вина и минеральной воды из Грузии, а также предложение заморозить денежные переводы из России в эту страну. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кабмина РФ Олег Осипов.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума предложит правительству запретить поставки вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в страну. Он отметил, что Совет Госдумы принял единогласное решение подготовить заявление.

«Обращение Госдумы будет рассмотрено», — цитирует слова Олега Осипова РИА Новости.

Напомним, в Грузии с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Радикалы окружили здание грузинского парламента. Мероприятие было сорвано, а российские делегаты были вынуждены покинуть Грузию.

Президент страны Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию «врагом». По мнению экспертов, к митингам в грузинской столице причастен Вашингтон, который заинтересован в нагнетании антироссийских настроений в Грузии. Экс-председатель правительства России Сергей Степашин заявил, что уверен в причастности Госдепартамента США к протестам в Тбилиси.