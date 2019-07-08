В Госдуме оценили назначение Евкурова замминистра обороны РФ

Москва, 8 июля. Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров перешел на работу в центральный аппарат Минобороны РФ на должность заместителя министра. Своим мнением по назначению нового замминистра поделился заместитель председатель комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин.

«Я, в общем-то, положительно оцениваю данное назначение, считаю Юнус-Бека Евкурова государственником, который действительно предан нашей родине. И то, что он офицер, а также с профессиональной точки зрения подготовлен, — это очевидно. Эти качества ему пригодятся в новой должности. Поскольку он десантник, он мне тем более близок. Я сам десантник, и десантный дух мне близок», — заявил депутат Федеральному агентству новостей.

Парламентарий высоко оценивает предыдущий военный и государственный опыт Юнус-Бека Евкурова.

«Он отвечать будет за направление боевой подготовки. И, конечно же, эти профессиональные качества, полученные в военном училище, полученные на военной службе в свое время, безусловно, пригодятся. Этот опыт, то, что он герой Российской Федерации, также скажется на его имидже», — сообщил Юрий Швыткин.

Депутат как заместитель председателя комитета Госдумы по обороне настроен на позитивный и конструктивный рабочий лад во взаимодействии с заместителем министра обороны Евкуровым.

Напомним, глава Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке 24 июня в эфире местного телеканала. Он заявил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий главы Республики Ингушетия. 8 июля стало известно, что глава государства назначил Евкурова на должность в Минобороны.