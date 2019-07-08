Полет Конюхова в Крым оказался под угрозой срыва

Симферополь, 8 августа. Экспериментальный полет Федора Конюхова из Москвы в Крым на летательном аппарате с солнечными батареями мог сорваться, так как известному путешественнику угрожали санкциями, сообщает телеканал НТС.

Вместе с Федором Конюховым на борту был президент Федерации планерного спорта Сергей Рябчинский. Путь занял у путешественников два световых дня и завершился в субботу, 6 июля. Рано утром самолет вылетел из Москвы и должен был приземлиться в Евпатории, но сел на аэродроме в Анапе.

Несмотря на угрозы санкциями, путешественники все равно не отказались от полета и 6 июля были в Крыму. 8 июля летательный аппарат отправится обратно в Москву через Кисловодск, пишет Forpost.

Полет был нужен для того, чтобы испытать возможности самолета в разных погодных условиях, а также чтобы проверить надежность системы накопления на разных высотах и в разных географических широтах.

Федор Конюхов в 2021 году планирует отправиться в кругосветное путешествие. Если полет солнечного летательного аппарата пройдет успешно, то его модель ляжет в основу более крупного самолета для кругосветки Конюхова.