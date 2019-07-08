Минпросвещения открыло онлайн-приемную нацпроекта «Образование»

Москва, 8 июля. Минпросвещения РФ заинтересовано в максимальной информационной доступности нацпроекта «Образование», стартовавшего в этом году.

Для ознакомления населения с ходом событий открыта онлайн-приемная, где все желающие могут получить ответы на интересующие вопросы и даже внести собственные предложения по реализации проекта.

Поступающие обращения будут обработаны с обязательной обратной связью: ответы заявители получат на свои электронные адреса. Отвечать будет администратор проекта, а в августе поток вопросов и ответов подробно проанализирует министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Самые актуальные и часто задаваемые вопросы будут публиковаться на сайте. По замыслу Минпросвещения этот ресурс должен выступить своего рода площадкой для диалога с населением, а также мониторинговым центром для выявления реальных потребностей граждан в качественном образовании.

В настоящий момент на портале можно ознакомиться с целями нацпроекта «Образование» и входящими в него федеральными проектами. В дальнейшем здесь будет регулярно обновляться информация о ходе реализации проекта.

Напомним, национальный проект «Образование» комплексно охватывает решение ключевых задач системы образования, включая достижение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, а также усиление воспитательного фактора в процессе обучения.