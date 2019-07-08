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Порошенко пригрозил дать по морде недовольным украинцам

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Порошенко пригрозил дать по морде недовольным украинцам

Киев, 8 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко, возмутившись реакцией избирателей на встречах с ним в рамках предвыборной кампании партии «Европейская солидарность», пригрозил недовольным украинцам физической расправой. Видеозапись обращения экс-главы государства размещена на YouTube-канале «Главред».

«Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того, чтобы нас победить, надо послать провокатора одного, который, когда соберутся нас тысячи, будет стоять и говорить: «Ганьба!» В следующий раз по морде получите, потому что добро должно быть с кулаками», — сказал Порошенко.

Ранее стало известно, что бывшего президента страны освистали и прогнали с предвыборного митинга «Европейской солидарности» в городе Хмельницкий. Украинцы кричали политику вслед: «Ганьба», что в переводе значит позор, «Вон отсюда» и другие оскорбления. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в беседе с Федеральным агентством новостей, что оскорбительные выкрики украинцев в адрес Порошенко — это реакция на экономический спад и падение уровня жизни населения.

Ранее депутат Рады Александр Долженков подвел итоги провальной политики пятого президента Украины. По его мнению, за время президентства Порошенко Украина «потерпела сокрушительное поражение на внешнеполитической арене».

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