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Теплоход с 300 иностранцами сел на мель в Ярославской области

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Теплоход с 300 иностранцами сел на мель в Ярославской области

Ярославль, 8 июля. Четырехпалубный пассажирский речной теплоход с иностранными туристами на борту сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, теплоход с 300 иностранными туристами и 100 членами экипажа сел на мель в поселке Тихвинское. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

«Разлива топлива нет, пострадавших тоже», — сказал собеседник ФАН.

По последним данным, у теплохода отказала электрическая рулевая машина. Отметим, речь идет о судне Viking Helgi, который совершает 14-дневные рейсы по России с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга.

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