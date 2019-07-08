Обманутые Яшиным сборщики подписей устроили бунт в московском штабе

Москва, 8 июля. Обманутые Ильей Яшиным, сторонником блогера Алексея Навального, сборщики подписей в Москве устроили бунт в штабе. Люди требуют оплаты их труда, пишет телеграм-канал «Муниципальная песочница».

Кампания людей Навального на сбору подписей перед выборами в Мосгордуму продолжает обрастать скандалами. Махинации, которые они планировали провести с использованием дешевой рабочей силы, обернулись против них. Как стало известно, обманутые сборщики подписей устроили в бунт с требованием выплатить им обещанные деньги.

«Нам пишут, что на данный момент в штабе Яшина поднялся бунт сборщиков из-за того, что им не заплатили, — пишут авторы телеграм-канала «Муниципальная песочница». — Самого Яшина в штабе нет. Подробности позже».

О том, что нанятым работникам Яшин — в лучшем случае — платит копейки, говорил и бывший координатор Мещанского района от кандидата в депутаты Мосгордумы Петр Проскуркин. Молодой человек признался, что ни он, ни его коллеги даже не подозревали, что рассекающий до дорогам Москвы на шикарном немецком Mercedes Яшин окажется жлобом и лгуном.

Руководство штаба не считало за людей сборщиков подписей, оскорбляя за низкие результаты ежедневной работы. Проскуркин при этом отметил, что высоких показателей по сбору подписей и не могло быть: у «кандидата» просто не было столько сторонников среди москвичей.

Однако потом Яшин привлек к работе одного из руководителей штаба Кристину Ахмеди, люди которой стали демонстрировать невероятные цифры. Как догадался Проскуркин: новобранцы просто «рисуют» подписи. Вскоре Яшин избавился от людей, которые работали честно, не выплатив им обещанных денег.

Аналогично ситуация развивается и в штабе сторонницы Навального Любови Соболь. Координатор сборщиков подписей по имени Арсений рассказал журналистам о ее махинациях. Он отметил, что людей просто использовали как бесплатную рабочую силу. А осознав, что по правилам подписи не собрать, Соболь и приближенные открыли «фабрику подписей» в одной из московский квартир.