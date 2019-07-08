СК предъявил обвинения 15 должностным лицам МВД по Кабардино-Балкарии

Москва, 8 июля. Главное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу предъявило обвинения 15 должностным лицам МВД по Кабардино-Балкарии во взяточничестве, а также организации и участии в преступном сообществе. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в совершении преступлений обвиняют руководящий состав, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике и ряда отделов полиции. 14 обвиняемых находятся под стражей. Как сообщила Петренко, в отношении одного из фигурантов вынесено постановление о привлечении его к делу в качестве обвиняемого. Он объявлен в международный розыск.

«Некоторые обвиняемые по уголовному делу заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дают признательные показания, изобличающие других участников преступного сообщества», — отметила Светлана Петренко.

По версии следствия, в период с 2017 по 2018 год должностные лица МВД по Кабардино-Балкарии в составе преступного сообщества получили взятки на сумму более 42 миллионов рублей за обеспечение со стороны правоохранительных органов беспрепятственной незаконной перевозки спиртосодержащей продукции по территории КБР. Следствие полагает, что преступным сообществом руководил замначальника управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике.