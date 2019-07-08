Богданов обсудил с послом Сирии восстановление республики и возвращение беженцев

Москва, 8 июля. Заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом восстановление республики и возвращение беженцев на родину, сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

В МИД РФ констатировали, что представители России и Сирии в беседе затронули некоторые актуальные вопросы укрепления отношений двух стран, в частности в экономике и торговле. Богданов и Хаддад обсудили восстановление САР и скорейшее возвращение сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц домой.

«Состоялся также углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в САР, включая проблематику политического урегулирования и решительной борьбы с терроризмом», — сообщили российские дипломаты.

Беседа спецпредставителя президента и посла состоялась по инициативе Сирии, уточнили во внешнеполитическом ведомстве России.

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху взаимодействие на сирийском направлении с учетом итогов встречи секретарей советов безопасности России, Израиля и США.