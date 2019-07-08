Трейлер новой «Малефисенты» с Джоли опубликовали в Сети

Москва, 8 июля.Официальный трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в главной роли выложили в Сеть.

Ролик появился на официальном канале Disney Russia на видеохостинге You Tube. В описании видео говорится о том, что действие фильма происходит через несколько лет после финала «Малефисенты», в котором злодейка наложила злые чары на принцессу Аврору. Зрители станут свидетелями развития сложных отношений Малефисенты и будущей королевы.

Роли в картине исполнили также Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл и Чиветель Эджиофор. В прокат в России фильм выйдет 17 октября этого года.

Ранее Infox сообщал, что именно съемки в первом фильме «Малефисента» увеличили заработок Джоли. Она даже попала в топ-15 самых высокоолачиваемых актрис Голливуда. До участия в нем она зарабатывала меньше десяти миллионов долларов в год, но после съемок в сказке ее гонорар возрос до 28 млн долларов.