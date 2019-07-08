Координатор из штаба Яшина рассказал детали «рисовки» подписей в Красносельском районе

Петр Проскуркин, бывший координатор Мещанского района от кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина, рассказал в своем Facebook новые подробности о махинациях с подписями в штабе оппозиционера.

Об избирательной кампании Илья Яшина в Мосгордуму известно многое. Разбежавшиеся от оппозиционера сборщики подписей уже рассказывали, как идейный подельник Алексея Навального организует работу, недоплачивает деньги за труд, хотя сам катается на шикарном немецком Mercedes, о чем сообщали СМИ. Ищет везде шпионов для обвинений в сливе «кампании», игнорируя тот факт, что сам допустил ошибку с оформлением подписных листов.

Бывший координатор Мещанского района Петр Проскуркин в своем Facebook рассказал, как оппозиционер организовал «фабрику» для махинаций с автографами и обманывал людей с денежными выплатами.

По словам Петра, он восемь месяцев помогал Яшину готовить подписную кампанию, создавая базу избирателей и занимаясь координацией волонтеров. Люди, днями и неделями вкалывающие на своего кандидата, надеялись на успех. Бывший сотрудник отметил, что план оппозиционера по сбору «автографов» был достаточно прост — нужно было использовать старые контакты, полученные в ходе кампании «против реагентов».

«Также использовались базы из муниципалитета, которые Яшин собирал специально под свою кампанию, пользуясь служебным положением. В базе было всего 5600 контактов. Схема была выстроена так: с началом сбора начался обзвон по базе, после этого координатору района скидывался файл с «горячими» контактами, из расчета по 15 контактов на одного сборщика», — написал Проскуркин.

Однако с первых же дней после старта первого этапа выборов все пошло не по плану, отметил Петр. «Горячих контактов» было в три раза меньше. Во время обзвона люди возмущались, обнаружилось большое количество нелояльных избирателей. В такой ситуации команда не могла собирать достаточное количество подписей. После первого дня работы выяснилось, что лучший сборщик принес всего девять «автографов». Для исправления ситуации Яшин привлек к работе одного из руководителей штаба Кристину Ахмеди.

«Всем стало ясно, что ситуация вышла из-под контроля. У Яшина наблюдалось истеричное поведение. Он оскорбился и с пафосом заявил: «Парни, вы че, как телки! У меня вот по Красносельскому 34 сегодня... Давайте!». Руководитель сбора подписей Кристина Ахмеди начала из-за паранойи везде искать врагов, хотя до этого всегда была адекватным и милым начальником», — разочарованно отметил экс-координатор.

Экс-соратник Яшина подчеркнул, что Красносельский район — отдельный субъект в городе, для работы с которым создали специальную базу, по которой обзванивали людей в приоритетном режиме. Показателями из этого района оппозиционер бравировал перед сборщиками, мотивируя на работу.

Кампанию Яшина в последующие дни также нельзя было назвать успешной. Ежедневно сбор «автографов» проседал, и закрыть план в 150 подписей за день — считалось серьезным успехом. По словам Петра, наблюдая удручающую ситуацию, Ахмеди стала приглашать большое количество «своих» людей в штаб, которые начали показывать странные высокие результаты. Это признавали все волонтеры и сборщики, пошли разговоры о «рисовке».

Темпы сбора подписей у «своих» постоянно росли, придирок никогда не было. Яшин просто закрывал глаза на «творчество» команды Ахмеди. Позднее «рекордсменам» стали «черным налом» выплачивать еженедельные премии в размере 5000 рублей, хотя ранее эту сумму обещали всем сборщикам.

«Под конец уже катившейся в пропасть кампании произошел курьез. Яшин объявил штабу, что за три дня было собрано 800 подписей. Но по факту, что подтвердил сотрудник штаба Роман Петрищев, проверявший подписи, в те дни кое-как собиралось по 100 подписей в сутки. Все сделали вид, что никто ничего не понял», — написал Проскуркин.

Много вопросов у волонтеров вызывали Сокольники, которые сдавали подписи раз в неделю, а не каждый день, и опережали остальные районы по показателям в два раза. Там сборщиками были только «местные», «случайных» на работу не брали. Специфика отчетов района и их объемы породили среди сборщиков слухи, что там также рисуют подписи.

В завершение Петр отметил, что в штабе людей за людей не считали. Их называли «баранами», «телками», им постоянно хамили и обманывали с деньгами. Сам экс-координатор тоже был уволен после смены политики штаба и прихода «рекордсменов». Оппозиционер отстранил Петра от работы, назвав провокатором. Штаб Яшина так и не выплатил ему 7000 рублей за последнюю неделю работы, а собранные сотрудником подписи «скормил шредеру».

Напомним, ранее в Telegram-канале «Медиатехнолог» был опубликован рассказ координатора сборщиков подписей от штаба Любови Соболь по имени Арсений. Разочаровавшийся в оппозиционном кандидате активист сообщил о махинациях с подписями в штабе юриста так называемого ФБК. По словам Арсения, руководство не уважало людей, особо идейных заставляли вкалывать. При этом учет «автографов» был непрозрачным. Никто не мог объяснить, каким образом штаб Соболь закрывал план в 300 подписей в день.