Юнус-Бек Евкуров стал заместителем министра обороны. События дня. ФАН-ТВ

NewsOne отменил телемост с «Россией-1»

«Надо поговорить». Такой, можно сказать, лозунг звучит во всех СМИ на фоне возможной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но если их переговоры еще могут состояться, то телемост «России-1» и украинского NewsOne уже нет. Последний заявил об отмене совместного эфира. Из соображений безопасности:

«В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера — и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких. Разве должны журналисты, провозглашающие такую повестку, жить в страхе за свои семьи? Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», — передает телеканал NewsOne.

Новость о том, что планируется телемост при участии жителей обеих стран, сразу всколыхнула депутатов Рады и различных активистов. Противники NewsOne решили «сжечь все мосты» и сразу же собрались у здания телеканала. Но, похоже, что одними протестами дело не закончится: Генпрокуратура Украины возбудила против NewsOne уголовное дело о покушении на госизмену. Так что теперь руководство канала рискует лишиться не только лицензии, но и свободы. И все-таки: надо поговорить или же надо помолчать? Этот вопрос остается открытым.