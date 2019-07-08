Юнус-Бек Евкуров стал заместителем министра обороны. События дня. ФАН-ТВ

NewsOne отменил телемост с «Россией-1»
«Надо поговорить». Такой, можно сказать, лозунг звучит во всех СМИ на фоне возможной встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но если их переговоры еще могут состояться, то телемост «России-1» и украинского NewsOne уже нет. Последний заявил об отмене совместного эфира. Из соображений безопасности:
«В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера — и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких. Разве должны журналисты, провозглашающие такую повестку, жить в страхе за свои семьи? Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», — передает телеканал NewsOne.
Новость о том, что планируется телемост при участии жителей обеих стран, сразу всколыхнула депутатов Рады и различных активистов. Противники NewsOne решили «сжечь все мосты» и сразу же собрались у здания телеканала. Но, похоже, что одними протестами дело не закончится: Генпрокуратура Украины возбудила против NewsOne уголовное дело о покушении на госизмену. Так что теперь руководство канала рискует лишиться не только лицензии, но и свободы. И все-таки: надо поговорить или же надо помолчать? Этот вопрос остается открытым.
Мицотакис стал новым премьером Греции
«Новая демократия» воцарилась сегодня в Греции. Нет, это не очередной политический режим, а название партии, победившей на выборах в парламент страны. Ее лидер Кириакос Мицотакис стал новым премьер-министром Греции и таким образом продолжил семейное дело (эту же должность в начале 90-х занимал его отец Константинос). Теперь новоизбранник сформирует Кабмин — такое поручение дал президент страны Прокопис Павлопулос. Кстати, именно он распустил в июне греческий парламент и объявил о досрочных выборах. Это произошло из-за того, что ранее правящая партия СИРИЗА проиграла европарламентскую кампанию все той же «Новой демократии». Мицотакис же в свою очередь принимает поздравления. В том числе и от президента России Владимира Путина. Он выразил уверенность, что диалог Москвы и Афин останется на столь же высоком уровне.
Евкуров стал заместителем Министра обороны
В новую для себя должность вступил и экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. После отставки с поста руководителя региона политик без работы долго не сидел, указом президента России Владимира Путина он назначен заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Евкуров возглавлял Ингушетию более 10 лет, но в конце прошлого месяца объявил о своем уходе. Причиной решения он назвал разобщенность властей и общества. Видимо, прежде всего, речь идет о протестах, которые начались в республике после закрепления границы с Чечней, ради чего регионы равноценно обменялись территориями. Временным главой Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов. Впрочем, сегодня уход Евкурова вряд ли кого-то удивляет, начиная с весны, Россию захлестнула волна громких губернаторских отставок. Свой пост покинули главы Алтая, Калмыкии, Челябинской, Мурманской и других областей. Всех заменили на чиновников с приставкой «врио», и у них, кстати, еще есть время завоевать поддержку народа. Ведь единый день голосования — выборы новых глав регионов — состоится 8 сентября.