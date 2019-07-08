Стало известно, какие сюрпризы ждут гостей «Нашествия»

Москва, 8 июля. Посетителей легендарного рок-фестиваля «Нашествие» в этом году ждет сюрприз - новое одноименное приложение для смартфонов. О запуске программы рассказал заместитель директора фестиваля и руководитель билетной дирекции Владимир Антипов.

«Во время фестиваля с его помощью можно будет получать уведомления об изменениях в расписании, если такие будут. Можно будет составить своё расписание музыкально-развлекательной программы. Из того, что мы предлагаем, с помощью «избранного» можно составить свое», – объяснил он в эфире шоу «Подъемники» на «Нашем радио».

Еще одно нововведение затронет инфраструктуру фестиваля. Появятся новые развлекательные точки, расширена общая зона для комфортного пребывания гостей фестиваля, а во всех палаточных лагерях установят новые душевые кабины.

Кроме того, в рамках фестиваля будет работать выставка различных средств передвижения под названием «Кастом-конвенция». Появится и новая сцена «Ультра». Благодаря мощному оборудованию, как отметили организаторы, она вполне сможет составить конкуренцию главной сцене. В этом году «Нашествие» продлится с 19 по 21 июля.

Как отмечает НСН, фестиваль пользуется большой популярностью не только у россиян. Приезжают на него любители русского рока из США и Австралии. Много иностранных журналистов.