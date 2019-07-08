Эксперт объяснил, почему ПНС могли задержать россиян в Ливии

Политический аналитик Руслан Осташко заявил, что россиян в Ливии задержали по разнарядке Запада.

Ранее ливийское агентство Jana-ly опубликовало интервью с бывшим пресс-секретарем правительства Бенгази Файезом аль-Орейби, который сообщил, что задержанные россияне пытались разобраться в причинах неразрешимого конфликта в Ливии.

Во время интервью аль-Орейби подчеркнул, что общую информацию о политическом и военном конфликте, в котором погрязла Ливия, знают все: после свержения национального правительства и вмешательства Североатлантического альянса в стране разразился настоящий хаос, затронувший все стороны жизни государства.

При этом он отметил, что в свете нынешнего конфликта в Ливии часто происходят задержания иностранцев из-за серьезных проблем в сфере безопасности и жесткого идеологического и политического контроля со стороны Правительства Национального Согласия (ПНС). Причем задержаны могут быть и местные жители, и представители народов, проживающих на территории Ливии. В виде примера аль-Орейби привел похищение посла Иордании в Триполи.

«Обеспокоенные проблемами Ливии люди (подразумеваются задержанные россияне — Прим. ФАН) пытались разобраться в причинах неразрешимого конфликта в стране. Это стало особенно актуально после исключения политического урегулирования между враждующими сторонами (Ливийской Национальной Армией (ЛНА) и ПНС — Прим. ФАН). Русские пытались понять, почему начался новый виток противостояния и что можно с этим сделать», — говорит Файез аль-Орейби.

Он добавил, что в рамках своего пребывания в стране сотрудники Фонда защиты национальных ценностей проводили исследования, что называется, «в поле», анализируя «политическую реальность и отслеживая изменения в общественном мнении». В своей работе задержанные россияне проводили встречи с различными политическими силами, представителями социальных, экономических, культурных кругов.

«В условиях серьезных проблем с безопасностью иногда граждан других государств задерживают, помещают в тюрьмы, чтобы впоследствии получить за них выкуп. Это и могло произойти. Однако ПНС попыталось преподнести ситуацию так, что группа российских исследователей прибыла в страну, чтобы повлиять на выборы, и это, к сожалению, политическая наивность. Как будто выборы в Ливии состоятся завтра или в ближайшие месяцы. Где выборы, на которые эти российские задержанные пытались повлиять? К тому же группа россиян встретилась с Саифом аль-Исламом, который дистанцировался от этих конфликтов, но заявлял об агрессии НАТО в отношении ливийского народа», — сказал бывший пресс-секретарь.

Аль-Орейби утверждает, что заявление специального представителя генерального секретаря ООН в Ливии Гасана Саламе о высказываниях второго сына Муаммара Каддафи привело в ужас ПНС, поэтому в «аль-Вифак» сознательно пошли на искажение информации о россиянах, чтобы оправдать их арест.

Файез аль-Орейби призвал все ливийские правозащитные организации вступиться за сотрудников Фонда защиты национальных ценностей и добиваться их освобождения, так как обвинения против них не подкрепляются никакими доказательствами. Он также добавил, что в отношении россиян может применяться психологическое давление и даже пытки.

Бывший пресс-секретарь правительства Бенгази пришел к выводу, что задержание граждан России также могло быть инициировано пришедшей из Вашингтона директивой правительству Фаиза Мустафы ас-Сараджа. Ее целью может быть попытка заблокировать всю исследовательскую деятельность Российской Федерации, проводимую на территории Ливии. С ним согласился российский политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко, который отметил, что в настоящее время «Россия становится крупным международным политическим игроком, который проявляет свои интересы».

«Россия демонстрирует, что у нее есть свои интересы, есть интересы наших компаний и корпораций, причем далеко за пределами нашей территории. И большой глобальной точкой, о которой все говорят, конечно же, является Сирия, где мы выступили очень сильным и мощным игроком, который просто не дал физически уничтожить Башара Асада. Но это не значит, что Сирия — это единственная точка, у которой есть интересы. И для Запада сейчас психологический шок от того, что те территории, которые они всегда считали своими, своими колониями, а их жителей своими рабами, вдруг стали интересны России. Поэтому наших граждан и задержали», — отметил политолог.

И именно распространение интересов Москвы вызывает у США и всего коллективного Запада настоящий шок и трепет. Поэтому все подконтрольные Вашингтону правительства и средства массовой информации в ближайшее время будут обвинять Россию во «вмешательстве».

«Причем во вмешательстве во все и везде. То есть Россия настолько всемогущая, если послушать западные СМИ, что мы не только Трампа (президента США Дональда Трампа — Прим. ФАН) назначили, но еще и влияем на выборы по всей планете, в том числе в Ливии, хотя выборами там и не пахнет. Нам к этому надо относиться спокойно, рано или поздно нас признают серьезным политическим игроком, а таких заявлений, я надеюсь, будет меньше. Ну потому что сегодня все эти обвинения выглядят смешно. Выходит, что Россия может назначить президента в любой точке мира, а вот с Украиной у нас как-то не повезло, не смогли мы там своего президента назначить, в отличие от США, Сирии, Ливии и т. д.», — продолжает эксперт.

Говоря о задержанных сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей, собеседник ФАН также согласился с Файезом аль-Орейби: «их необходимо освобождать как можно скорее».

«Все очень просто — мы просыпаемся и рассказываем всему миру, что с нами можно взаимовыгодно сотрудничать, что у России есть определенные предложения для других стран, которые должны быть рассмотрены, что у США и Запада нет монополии во всем мире, что работать можно и с нами. Но наших людей трогать нельзя», — заключил аналитик.

Напомним, 5 июля генеральная прокуратура Переходного национального совета Ливии сообщила о задержании россиян, которые якобы дважды встречались с сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Исламом, а также пытались повлиять на выборы в стране. Хотя выборы в Ливии пока даже не планировались. Один из задержанных — известный социолог и сотрудник Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками.