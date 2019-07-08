Комитет Госдумы поддержал инициативу о запрете ввоза вина из Грузии

Москва, 8 июля. Комитет Госдумы РФ по международным делам поддержал инициативу о введении запрета на импорт вина и минеральной воды из Грузии в Россию. Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

По его словам, комитет Госдумы по международным делам поддерживает инициативу об ограничении поставок вина и минеральной воды из Грузии в Россию. Кроме того, комитет поддержал идею о введении временных ограничений на денежные переводы между РФ и Грузией.

Ранее вице-спикер российского парламента Сергей Неверов сообщил, что 8 июля на заседании Совета Госдумы будет рассмотрен вопрос о введении запрета на импорт грузинских вин и минеральной воды. По словам Неверова, в Грузии сохраняются русофобские настроения, что представляет опасность для граждан России, а также наносит непоправимый вред двусторонним отношениям Москвы и Тбилиси.

Напомним, 20 июня в Грузии прошли антироссийские акции протеста, которые были инициированы грузинской оппозицией. Поводом для антироссийских выступлений послужил инцидент с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, который возглавил российскую делегацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Грузинские коллеги посадили российского депутата на место главы парламента Грузии, что вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных парламентариев.

Позднее оппозиционные политики собрали своих сторонников у здания парламента Грузии. собравшиеся выкрикивали антироссийские лозунги, а также попытались взять штурмом здание парламента. Полиция Грузии была вынуждена применить против митингующих слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В результате беспорядков у здания парламента Грузии пострадали 240 человек, в том числе 80 сотрудников полиции.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки в Грузию. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что запрет на авиасообщение между Москвой и Тбилиси будет отменен после исчезновения угроз для безопасности российских граждан.