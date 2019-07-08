МИД РФ назвал провокацией соглашение Албании и Косово об общих «диппредставительствах»

Москва, 8 июля. Россия выразила озабоченность в связи с провокационным соглашением Албании и самопровозглашенного Косово об открытии общих «диппредставительств» в третьих странах. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства РФ.

В сообщении отмечается, что серьезную озабоченность вызывают «провокационные шаги Тираны и Приштины, идущие в русле реализации концепции «Великой Албании». Во внешнеполитическом ведомстве России обратили внимание на тот факт, что Соединенные Штаты и Евросоюз не реагируют на подобные на деструктивные меры, тем самым "покрывая разрушительные для региона великоалбанские проявления».