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МИД РФ назвал провокацией соглашение Албании и Косово об общих «диппредставительствах»

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МИД РФ назвал провокацией соглашение Албании и Косово об общих «диппредставительствах»

Москва, 8 июля. Россия выразила озабоченность в связи с провокационным соглашением Албании и самопровозглашенного Косово об открытии общих «диппредставительств» в третьих странах. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства РФ.

В сообщении отмечается, что серьезную озабоченность вызывают «провокационные шаги Тираны и Приштины, идущие в русле реализации концепции «Великой Албании». Во внешнеполитическом ведомстве России обратили внимание на тот факт, что Соединенные Штаты и Евросоюз не реагируют на подобные на деструктивные меры, тем самым "покрывая разрушительные для региона великоалбанские проявления». 

«Такая линия албанского и косовского руководства идет вразрез с основополагающей резолюцией СБ ООН 1244, подрывает диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, расшатывает стабильность на Балканах», — резюмировали в министерстве иностранных дел РФ.

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