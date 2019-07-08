Все организованные российские туристы вернулись из Грузии

Москва, 8 июля. Все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

По информации, полученной от туроператоров, все отдыхавшие в Грузии россияне, которые должны были вернуться до 8 июля, прибыли в Россию.

«Количество туристов, заключивших договоры с 8 июля 2019 года, — 4183 человека, с глубиной продаж до конца 2019 года», — сообщили в Ростуризме, передает ТАСС.

Отмечается, что 1359 туристов аннулировали свои туры и получили компенсации от туроператоров, а 2,8 тысячи туристов — перебронировали свои путевки на другие направления.

Авиакомпании, по информации туроператоров, осуществили полный возврат по билетам. Исключение составила авиакомпания Georgian Airways. Как отметили в Ростуризме, там билеты к возврату не принимают, а требуют от туристов заявления на возврат, срок рассмотрения которых составляет до 90 рабочих дней.

Напомним, туроператоры по рекомендации Ростуризма и министерства иностранных дел РФ с 22 июня приостановили продажи путевок в Грузию. Приостановка продаж продлится до нормализации ситуации в Грузии. В Ростуризме добавили, что те туристы, которые решили поменять направление путешествий, в основном выбирали Турцию, Кипр, Черногорию, Италию и Испанию.