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Зеленский рассказал, каким оружием хочет решить конфликт в Донбассе

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Зеленский рассказал, каким оружием хочет решить конфликт в Донбассе

Киев, 8 июля. Киев хочет решить конфликт в Донбассе исключительно дипломатическим путем, заявил президент Украины Владимир Зеленский.  

Глава украинского государства заявил, что Киев искренне хочет завершить гражданскую войну на Украине, которая длится уже пять лет. 

«Это возможно сделать единственным «оружием» — это дипломатия», — сказал украинский президент на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.

По словам Зеленского, он верит, что все участники гражданской войны на Украине хотят остановить ее. Сейчас в Минске рассматривается вопрос об обмене военнопленными, добавил глава Украины. По его словам, проблема заключается в том, что списки сторон не совпадают.

После государственного переворота на Украине, который случился в 2014 году, Луганск и Донецк объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на международных площадках, было подписано несколько соглашений. Однако, несмотря на принятые документы, перестрелки между участникам братоубийственной войны идут по сей день. 

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