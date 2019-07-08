В Госдуме назвали причину антироссийской истерики спикера ПА ОБСЕ Церетели

Заверения руководства Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПА ПАСЕ), что там хотят видеть Россию как полноправного участника, похоже, оказались лицемерием. Так делегация Госдумы РФ в ПАСЕ оценила принятие ассамблеей в отсутствие кворума пакета антироссийских резолюций, внесенных Украиной и Грузией. На попытку РФ призвать руководство ПА ОБСЕ к порядку спикер ассамблеи Георгий Церетели ответил «антироссийской истерикой и хамством» в духе скандального журналиста телеканала «Рустави 2», отметил глава российской делегации, вице-спикер ГД Петр Толстой.

Член российской делегации, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко напомнил, что у него с Георгием Церетели старые счеты. По словам Онищенко, именно с Церетели ему пришлось бороться в 2006 году, чтобы пресечь поставки на российский рынок фальсифицированного вина из Грузии.

«Отмечу, одна из украинских резолюций, направленных против России, была подготовлена боевиком Артуром Герасимовым из партии [экс-президента Украины Петра] Порошенко [«Европейская солидарность»]», — рассказал Онищенко корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам российского парламентария, глава делегации Верховной рады Украины в ПА ОБСЕ Артур Герасимов лично причастен к развязыванию войны в Донбассе и несет ответственность за гибель мирного населения в зоне гражданского конфликта.

«А Грузия все время ассамблеи была чрезвычайно обеспокоена Абхазией и Южной Осетией, — продолжил Онищенко. — Но вот вопрос о военных лабораториях США на территории Грузии, которые несут опасность всему Черноморскому побережью, никто даже не подумал поднимать. На заключительном заседании ПА ОБСЕ господин Церетели просто внаглую, вопреки всем правилам и приличиям, незаконно протащил целый пакет антироссийских резолюций».

Геннадий Онищенко рассказал, что все предложенные Украиной и Грузией документы абсолютно односторонние, в том числе касающиеся ситуации в Крыму и в Донбассе.

«Сегодня там выступал такой одиозный господин [депутат Рады, лидер запрещенного в РФ «Меджлиса1 крымско-татарского народа Рефат] Чубаров, — продолжил депутат Госдумы. — Этот Чубаров, как я отметил в своем выступлении, спел арию любящего сына, что, мол, его мать безвинно страдает в Крыму. Но именно Чубаров руководил взрывами опор электропередач, что привело к обесточиванию Крыма. Именно Чубаров участвовал в перекрытии Северо-крымского канала, который давал воду Крыму. И я обо всем этом напомнил».

При этом, по словам Геннадия Онищенко, особенно возмутительно, что под нажимом делегаций Украины и Грузии ассамблея ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о противодействии неонацизму и героизации нацистского движения.

«Именно Украина и Грузия сделали все, чтобы не дать принять эту резолюцию, предложенную нами, — подчеркнул Онищенко. — Все это подавалось под соусом, что, мол, дескать, это предложено Россией, которая не имеет морального права, и так далее, и так далее… Мне пришлось напомнить представителям стран НАТО, которые там выступали: вы бомбили Белград уже в этом веке, а теперь учите нас морали. Короче, сегодня во многом благодаря господину Церетели ассамблея встречает 75-летие Великой Победы без резолюции, предложенной страной, которая сломила хребет нацизму, одержав победу в Великой Отечественной войне. Без резолюции, осуждающей неонацизм, который мы видим возрождающимся на Украине, где ходят со свастикой и чтут дивизию SS «Галичина». Видим мы неонацизм и в Прибалтике, где чествуют эсэсовцев и их наемников, да и не только там…»

Вина того, что столь важная резолюция была отклонена, во многом непосредственно спикера ПА ПАСЕ Георгия Церетели, считает первый зампред комитета Госдумы.

«Глава этой опереточной структуры, которой я считаю ассамблею ОБСЕ, сегодня вел себя по-настоящему агрессивно, — отметил российский парламентарий. — Церетели всячески поощрял агонизирующую депутатскую группу с Украины, которая является просто нелегитимной. Она фактически отставлена новым украинским президентом (президент Украины Владимир Зеленский ранее распустил Верховную раду и назначил новые выборы. — Прим ФАН), но незаконно пытается представлять в ПА ОБСЕ украинский народ».

По мнению Геннадия Онищенко, все это плохой знак для Украины.

«Эти люди делают все, чтобы украинская государственность была разрушена. Если дело так пойдет и дальше, совсем скоро Украины как государства просто не будет. Западные области частями уйдут в Венгрию, Польшу и Румынию, Донбасс уже наш, о Крыме я не говорю. Все это — по вине антинародного преступного режима Порошенко, который пришел к власти в результате госпереворота, и так и не обретшего самостоятельность Зеленского. Жалкое зрелище. Но Россия всегда была с Украиной и не даст в обиду украинский народ», — подчеркнул российский парламентарий.

По мнению Онищенко, спикер ПА ОБСЕ Георгий Церетели сознательно мстит России за то, что ему в свое время помешали поставлять на российский рынок фальсифицированный алкоголь из Грузии.

«С этим /недостойным человеком/ у меня старые счеты — именно он отвечал за поставки в Россию фальшивого грузинского вина, и я ему тогда серьезно перекрыл кислород, вот он и устраивает истерики», — напомнил Геннадий Онищенко «винный скандал» между Москвой и Тбилиси 2006 года.

Ранее, комментируя создавшуюся на ассамблее ситуацию, глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил:

«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры. Антироссийские резолюции буквально протащили в нарушение норм регламента и при отсутствии кворума».

Как отмечают Толстой и Онищенко, при попытке россиян призвать ассамблею к соблюдению правил председатель ПА ПАСЕ Георгий Церетели отличился хамским поведением и в полном смысле слова закатил антироссийскую истерику.

«Российская делегация попыталась призвать руководство ассамблеи к соблюдению правил, но получила достаточно грубый и жесткий ответ от господина Церетели, высказывания которого мало отличались от скандального выступления журналиста грузинского канала «Рустави 2», — рассказал Толстой. — Подобное поведение больше соответствует действиям обычных вокзальных жуликов, карточных шулеров и дворовых наперсточников, чем работе руководства уважаемой европейской международной площадки. Все это хамство в ПА ОБСЕ вдохновляет говорящих обезьян вроде [нецензурно обругавшего руководство РФ грузинского журналиста Георгия] Габунии на дворовое хамство».

Россия не оставит эти действия без ответа, пообещал Толстой. В настоящее время рассматривается вопрос о вызове руководства ПА ОБСЕ в Госдуму для объяснений.

1 Организация запрещена на территории РФ.