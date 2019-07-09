Сирия, 9 июля. Курды вновь обстреляли позиции турок и союзных Анкаре боевиков в кантоне Африн к северо-западу от Алеппо. Из братской могилы к югу от Ракки изъяты останки шести мужчин в оранжевых робах, казненных террористами ИГ1*. ВВС САР ударили по «Джебхат ан-Нусре»1*** на востоке Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудары по бандгруппам «Хайят Тахрир аш-Шам» к юго-востоку от Идлиба.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): открыла огонь из РСЗО по позициям войск САР в районе Керназа.

Курды: вновь обстреляли позиции турок и союзных Анкаре боевиков в кантоне Африн к северо-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подозревается в убийстве бойца «Асайиш» в предместьях города Ракка.

Провинция Алеппо

Курдские Отряды народной самообороны (YPG) в очередной раз обстреляли позиции турецких военных и подконтрольных Анкаре боевиков в кантоне Африн на северо-западе провинции Алеппо. Огонь велся в рамках операции «Гнев оливок», направленной на нанесение туркам и их наемникам как можно большего урона. Видео атаки было опубликовано медиаресурсами курдов, передает военный источник в сети Twitter (@GregoryLucet). Данный район на протяжении почти всего сирийского конфликта занимали отряды YPG. В марте прошлого года, однако, он был захвачен Анкарой в ходе кампании «Оливковая ветвь». Курды все еще рассчитывают вернуть Африн под свое управление.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС провели бомбардировку опорных пунктов террористов в предместьях города Хан Ас-Сабул, расположенного на шоссе между Маарет Ан-Нуманом и Серакибом к юго-востоку от Идлиба, сообщает информационный Twitter-канал (@SyriawatanNews). Данные о причиненном джихадистам уроне пока выясняются. Внутри исламистского анклава на северо-западе САР дислоцируются в основном бандгруппы «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ) и связанные с «Ан-Нусрой» формирования. Ранее они заявили, что выступают против перемирия, после чего продолжили обстрелы и нападения, в частности — в прифронтовых жилых районах. Соответственно, Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники вынуждены реагировать военными методами.

Провинция Ракка

По информации The Jerusalem Post, из братской могилы к югу от Ракки среди других тел были также изъяты останки шести мужчин в оранжевых робах, казненных террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ). У всех них руки сзади были закованы наручниками. Убиты узники боевиков были выстрелом затылок. Напомним, оранжевые одеяния, стали печально известны после роликов ИГ 2014 года, когда осенью террористы казнили журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа. Предполагается, что всего в данной общей могиле находятся останки порядка 800 людей.

На окраине поселка Хавия Аз-Захра на берегу Евфрата к юго-западу от Ракки был обнаружен труп бойца так называемых полицейских отрядов SDF**** «Асайиш», передает Aleppo Media Center. Предполагается, что он был убит подпольными бандгруппами ИГ, которые сохраняют и даже постепенно увеличивают активность в зоне оккупации курдов на северо-востоке САР. Не исключено, что к этому также могут быть причастны местные ополченцы, выступающие против незаконного присутствия Демократических сил Сирии и войск США в регионе, а также против произвола курдских бойцов.

Провинция Хама

Боевики-исламисты нанесли удары из реактивных систем залпового огня «Град» по позициям войск САР и близлежащим мирным кварталам в северо-западной части провинции Хама. Согласно сведениям Orient News, обстрелам подверглись окрестности стратегического города Керназ. Никаких данных о потерях в рядах правительственных сил между тем не поступало. Отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» и других группировок, базирующиеся на окраинах «Большого Идлиба», нередко используют РСЗО для массированных ударов по объектам САА и даже в направлении базы «Хмеймим» в нарушение введенного режима тишины.

1 Организация запрещена на территории РФ.