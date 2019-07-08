В Киеве отреагировали на дипломатический скандал с вице-премьером Украины

Скандал с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на проходящий сегодня в Киеве саммит Украина — ЕС, стал результатом конфликтного по отношению к Европе поведения официальных лиц страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила украинская адвокат, блогер и общественный деятель Татьяна Монтян.

«Да, не пустили. А что же она хотела?! За что боролась, на то и напоролась. Все справедливо! Они ж там гнали, что, мол, Европа их предала и вся такая из себя. Ну вот их не пустили. Дотявкались, вот и получили, в чем проблема-то? — сказала она. — Они просто уже заколыхали всех истериками, своей дебильной позицией, что все им должны».

Вместе с тем более серьезных последствий для Украины Монтян не ожидает. Собеседница ФАН видит проблему внутри украинских элит, которые из-за внутренних разногласий не в состоянии отреагировать на серьезный дипломатический скандал с недопуском Климпуш-Цинцадзе на саммит.

«Пусть теперь [президент Украины Владимир] Зеленский и реагирует. Дело в том, что у него пока Петин (имеется в виду экс-президент Украины Петр Порошенко. — Прим. ФАН) министр иностранных дел [Павел] Климкин, который в отпуск не собирается, а продолжает делать Зеленскому гадости. Поэтому у них там между собой конфликт, Зеленский на этого Климкина уже гнал неоднократно. Такая вот ситуация, пусть теперь разбираются между собой. Еще две недели до выборов, поэтому ждать не переждать, таких провокаций, и цирка будет за эти две недели много», — объяснила Татьяна Монтян.

Напомним, Климпуш-Цинцадзе, прибыв сегодня к месту проведения саммита, Мариинскому дворцу в Киеве, прождала 40 минут, после чего выяснилось, что ее нет в списках участников этого престижного международного мероприятия.