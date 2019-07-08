«Рустави 2» отстранил Габунию от работы за оскорбления в эфире

Тбилиси, 8 июля. Грузинский телеканал «Рустави 2» отстранил ведущего Георгия Габунию от работы после оскорбления президента России в эфире, сообщили в пресс-службе телеканала.

Габунию отстранили от работы на два месяца. Такое решение приняли на «Рустави 2» после скандальной выходки журналиста в одном из выпусков его авторской программы.

«Орган саморегулирования «Рустави-2» рассмотрел по собственной инициативе авторский текст журналиста Георгия Габунии, подготовленный 7 июля к программе «Постскриптум», который был произнесен в начале передачи», — объяснили причины этого решения на телеканале.

Напомним, накануне в эфире «Рустави 2» Габуния больше минуты нецензурно выражался в адрес президента России. Его выходка вызвала возмущение у грузин, которые пришли к зданию телеканала с требованием уволить ведущего, а также генерального директора «Рустави-2» Нику Гварамию.

Высказывание Габунии также осудили грузинские политики, в частности президент Саломе Зурабишвили, премьер Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и многие другие.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин 8 июля заявил, что члены Совета Думы высказались за экстрадицию Габунии в Россию и привлечение его к уголовной ответственности.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что его коллектив навсегда отказывается выступать в Грузии после скандальной выходки Габунии.