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На улицах крупнейших городов появились драконы от РЕН ТВ

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На улицах крупнейших городов появились драконы от РЕН ТВ

Москва, 8 июля. Телеканал РЕН ТВ создал приложение с виртуальными драконами. Теперь, по информации самого канала, огнедышащих животных можно встретить в 20 мегаполисах.

В поддержку показа всех сезонов легендарного сериала «Игра престолов» вышло приложение «РЕН ТВ ДРАКОН». Оно позволит всем желающим обзавестись детьми Дейнерис Таргариен в своем смартфоне и даже сфотографироваться с ними. Виртуальных огнедышащих питомцев можно будет увидеть на автобусных остановках в центрах 20 крупнейших городов России. Для долгожданной встречи с драконами Дрогоном, Рейгалем и Визерионом достаточно установить приложение из App Store или Google Play, найти постер и навести смартфон на глаз животного. 

Напомним, телеканал РЕН ТВ начал показ сериала «Игра престолов» 30 июня. Теперь каждое воскресенье можно посмотреть по одному сезону. Премьера финала известного сериала на российских телеэкранах состоится 18 августа.

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