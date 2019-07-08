Зеленский поддержал продление санкций ЕС против РФ

Киев, 8 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции Евросоюза против РФ будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно.

На пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС, который прошел в Киеве, украинский президент сказал, что «рад был услышать от друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается неизменной». По мнению Зеленского, продление секторальных и «крымских» санкций на 6 и 12 месяцев соответственно необходимо для того, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Глава украинского государства подчеркнул, что только санкционная политика позволит восстановить мир в регионе, передает «Интерфакс — Украина».

В конце июня 2019 года в пресс-службе Европейского совета сообщили, что экономические санкции против России продлены до 31 января 2020 года. В частности, речь идет о финансовом, энергетическом, оборонном секторах экономики РФ.

Отметим, против Российской Федерации в настоящее время действует несколько пакетов санкций ЕС — экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции из-за Крыма.

Отношения между РФ и странами ЕС ухудшились из-за ситуации вокруг Украины и Крыма. Напомним, полуостров воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, который был проведен согласно всем международным нормам. Однако Киев продолжает считает Крым территорией Украины, но временно «оккупированной». Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт окончательно.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил, что антироссийская политика Евросоюза выдохлась и обернулась против ее инициаторов. По его словам, Евросоюз осознает бесцельность санкционной политики.