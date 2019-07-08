Главные новости 8 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 8 июля.

Скандальное выступление телеведущего «Рустави 2» Георгия Габунии вызвало шок в Тбилиси. В Тбилиси заявили, что «Габуния не грузин, и даже не мужчина».

Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России. Игрок сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Депутаты Рады просят созвать заседание СНБО в связи с анонсом телемоста между Украиной и Россией. Депутаты Рады просят созвать СНБО из-за телемоста между Украиной и Россией.

Член совета при ГД Вадим Манукян сравнил Георгия Габунию с Аркадием Бабченко. Оскорбившего Россию Габунию уже били за подобное поведение, рассказали в Грузии.

Запрет на полеты в РФ грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения долга по аэронавигационному обслуживанию. Минтранс назвал условия для возобновления полетов грузинских авиакомпаний в РФ.

Депутаты Верховной рады Украины призывают созвать Совет национальной безопасности и обороны. В Раде раскритиковали планы по проведению телемоста между Россией и Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский появился на публике с резиновым браслетом на руке. Странный браслет на руке Зеленского озадачил пользователей Сети.

Соловьеву из команды Гудкова «нарисовали» тысячи подписей к выборам в Мосгордуму, сообщает источник ФАН. Гудковскому кандидату Соловьеву «нарисовали» тысячи подписей к выборам в МГД.

Журналист Владимир Соловьев отреагировал на заявление ведущего канала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента РФ. Соловьев резко отреагировал на заявление грузинского ведущего в адрес Путина.

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда Владимира Зеленского ограничивает его в выступлениях, боясь растерять рейтинг. В Раде рассказали, почему команда Зеленского ограничивает его в выступлениях.