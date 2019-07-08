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Володин предложил экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»

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Володин предложил судить ведущего «Рустави 2» по российским законам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию и судить по российским законам грузинского тележурналиста Георгия Габунию. Такую позицию спикер озвучил журналистам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Этот вопрос звучал на Совете Государственной думы. И все сошлись во мнении — необходимо привлечь к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства. [Необходимо] экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности согласно законодательству нашей страны», — заявил Володин. 

Дальше уже будут принимать решение, где он будет отбывать срок наказания — на территории России или Грузии, отметил спикер Госдумы.

Председатель нижней палаты парламента обратил внимание, что такой позиции придерживаются представители всех фракций. 

«[Они] считают, что это оскорбление нашей страны и всех граждан Российской Федерации», — подытожил парламентарий. 

Напомним, в минувшее воскресенье тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» на «Рустави 2» с ругани в адрес президента РФ.

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