Володин предложил экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию и судить по российским законам грузинского тележурналиста Георгия Габунию. Такую позицию спикер озвучил журналистам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Этот вопрос звучал на Совете Государственной думы. И все сошлись во мнении — необходимо привлечь к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства. [Необходимо] экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности согласно законодательству нашей страны», — заявил Володин.

Дальше уже будут принимать решение, где он будет отбывать срок наказания — на территории России или Грузии, отметил спикер Госдумы.

Председатель нижней палаты парламента обратил внимание, что такой позиции придерживаются представители всех фракций.

«[Они] считают, что это оскорбление нашей страны и всех граждан Российской Федерации», — подытожил парламентарий.

Напомним, в минувшее воскресенье тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» на «Рустави 2» с ругани в адрес президента РФ.