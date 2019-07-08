Минпросвещения РФ запустило горячую линию для абитуриентов колледжей и техникумов



Москва, 8 июля. Министерство просвещения России предлагает поступающим в колледжи и техникумы, а также их родителям обращаться за консультациями по подаче документов и актуальным программам среднего профессионального образования.

Консультации доступны для жителей всех регионов Российской Федерации по телефонам: + 7 (495) 587-01-39; + 7 (495) 587-01-38 (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья). Линии работают с 9.00 до 16.00 каждый будний день с 1 июля по 1 октября. Кроме того, запросы можно направлять на электронную почту abiturient2019@edu.gov.ru.

В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что решение создать специальную горячую линию связано с резким скачком популярности среднего профессионального образования среди абитуриентов: в 2019 году поступление в техникумы и колледжи выбрали более половины выпускников школ. В связи с этим увеличено и субсидирование материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования.

Если в 2018 году на эти цели было направлено 1,5 млрд рублей, то в 2019 году сумма выросла в два раза и достигла трех млрд рублей. В общей сложности до 2024 года на материально-техническое оснащение техникумов и колледжей из бюджета будет выделено более 26 млрд рублей.