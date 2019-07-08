Зеленский назвал сроки окончания гражданской войны на Украине

Киев, 8 июля. Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что гражданская война на Украина будет закончена через год. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам прошедшего в Киеве саммита Украина — ЕС.

Зеленский верит, что Киев движется к устойчивому прекращению огня в Донбассе. Как сообщила Strana.ua со ссылкой на «Интерфакс-Украина», глава Украины рассчитывает на окончание войны в Донбассе через год.

Украинский президент также верит, что все стороны украинского конфликта хотят остановить братоубийственную войну.

«Я верю, что все стороны хотят остановить войну, и мы верим, что найдем выход из этой ситуации и продвинемся в вопросе обмена военнопленными», — приводит ТАСС слова украинского президента.

Сейчас в Минске рассматривается вопрос об обмене военнопленными, добавил глава Украины. По его словам, проблема заключается в том, что списки сторон не совпадают.

Глава Украины также предложил расширить список товаров, которые люди могут перевозить при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, полное снятие экономической блокады со стороны Киева будет возможно, когда Украине вернут «незаконно национализированные предприятия», которые находятся на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Гражданская война на Украине идет уже пять лет. После государственного переворота на Украине Луганск и Донецк объявили о своей независимости, в ответ Киев запустил военную кампанию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутрииукраинского конфликта идут до сих пор.