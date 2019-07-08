Строительство парка «Остров мечты» закончится в 2019 году

Москва, 8 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин лично проконтролировал финальные работы по строительству парка развлечений «Остров мечты».В Нагатинской пойме завершается проект строительства единственного российского и самого крупномасштабного крытого парка в Европе. Отделка и монтаж конструкций будут завершены к началу осени, а открытие парка назначено на конец года, сообщает пресс-служба ХК «Остров Мечты».

Выполнение плана строительства парка находится в завершающей стадии: завершено выполнение общих строительных и монолитных работ, монтаж металлических конструкций и обустройство внутренних и наружных стен и фасадов. В начале лета были завершены работы над входом в парк, произведено остекление огромных куполов, площадь которых составляет 28 тысяч квадратных метров. Сейчас активно идут работы в досуговой зоне: продолжается внутренняя отделка помещений и декорирование фасадов, их готовность составляет 80%. Внутри парка могут поместиться 42 футбольных поля — это примерно 300 000 квадратных метров.

Работы по организации ландшафта в парке, площадь которого — 44 га, практически завершены. Организованы проезды, тротуары, велосипедные дорожки и оформлены лужайки для отдыха посетителей. Озеленение парка идет полный ходом, будут высажены несколько партий крупных растений, деревьев и кустарников. Внутреннее благоустройство должно гармонировать с внешним видом парка, чем и занимаются строители вместе с сотрудниками Мосгосстройнадзора.

Администрация города также организовала и транспортную доступность парка. Надземный пешеходный переход от станции метро «Технопарк» через проспект Андропова уже может быть использован жителями и гостями столицы. Он оснащен лифтами и траволаторами.

В конце 2019 года горожане смогут посетить часть парка, в том числе аттракционы, ландшафтный парк, зону для прогулок и кинозал. В 2021 году планируется открытие оставшейся части парка, которая включает в себя набережную, детскую яхтенную школу, концертный зал и гостиницу.