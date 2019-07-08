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Россия

Путин подписал указ о подготовке к 75-летию Великой Победы

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Путин подписал указ о подготовке к 75-летию Великой Победы

Москва, 8 июля. Президент Владимир Путин подписал указ о подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно тексту документа, опубликованному на официальном портале правовой информации, координировать действия федеральных органов по этому направлению будет организационный комитет «Победа». Члены оркомитета вместе с российским кабмином должны будут за три месяца подготовить план основных праздничных мероприятий, в том числе с участием глав иностранных государств.

Политико-дипломатическое содействие мероприятий должно обеспечить Министерство иностранных дел РФ.

Кроме того, Путин поручил правительству разработать и принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов. Решение вопросов социальной защиты ветеранов возложено на федеральные и региональные органы исполнительной власти. В их компетенцию также входит и приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов. Они также должны помогать работам по поиску и захоронению воинов, павших во время Великой Отечественной войны.

Напомним, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться в 2020 году.

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