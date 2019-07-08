Губернатор Ростовской области заявил, что не планирует уходить в отставку

Ростов-на-Дону, 8 июля. Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал слухи о своей отставке. Он заявил, что не планирует уходить с должности.

«У меня нет таких планов. Я просто работаю и собираюсь, если президент и люди доверят, дальше (работать. — Прим. ред.), — сказал Василий Голубев в комментарии РИА Новости.

Также в комментарии агентству представитель пресс-службы администрации Архангельской области опроверг слухи об отставке главы региона Игоря Орлова. По данным пресс-службы, информацию об уходе с должности Орлов опроверг во время планерки с членами правительства региона.

Ранее правительство Еврейской автономной области (ЕАО) опровергло слухи о возможной отставке губернатора региона Александра Левинталя. Сообщается, что предпосылок для его досрочного ухода с должности нет. В правительстве Еврейской автономной области сказали, что Левинталь в отставку не собирается и работает в плановом режиме.

Напомним, ряд СМИ распространил информацию, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов. Также сообщалось, что есть вероятность отставки главы ЕАО, Ростовской области и еще нескольких губернаторов, передает Infox.Ru.