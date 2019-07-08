Матвиенко заявила о подделке 80% минеральной воды на рынке России

Ставрополь, 8 июля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что примерно 80% минеральной воды на российском рынке являются подделкой.

Во время совещания в Ставрополе Матвиенко обратила внимание, что на отечественном рынке можно встретить много минеральной воды непонятного происхождения. Она привела данные экспертов, согласно которым 80% минеральной воды, которая стоит на полках российских магазинов, не соответствует своему названию.

Она отметила, что ситуацию взял под контроль Совет Федерации. В настоящее время принимаются меры по борьбе с продажей контрафакта, в частности Роспатентом лишены лицензии более 30 компаний, которые выпускали минеральную воду «Ессентуки» без доступа к ее источнику.

Роспотребнадзор на данный момент проводит анализ ситуацию и готовит решение о маркировке соответствующей продукции, предупредила Матвиенко, пишет «Царьград».

Ранее Роспотребнадзор в послании Минпромторгу озвучил предложение маркировать минеральную воду для продажи в России. В ведомстве пояснили, что это позволит сократить оборот контрафактной продукции в стране. В России в настоящее время в нескольких отраслях уже идут добровольные эксперименты по маркировке товаров.