Госдума предложит правительству запретить поставки вина из Грузии

Госдума предложит правительству запретить поставки вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в страну. Об этом журналистам сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Совет Государственной думы принял единогласное решение подготовить заявление. Мы его завтра будем рассматривать на заседании ГД о ситуации в Грузии. Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбление нашего президента. В связи с этим предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, газированной воды. Кроме того, обсудили вопросы прекращения с территории РФ денежных переводов», — заявил Володин.

По его словам, на сегодняшний день по общему объему денежных переводов в Грузию Россия занимает первое место. Так, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза и за прошлый год составили 641 млн долларов.

«Нужно думать, прежде чем такие действия совершать по отношению к Российской Федерации. Тем более мы с вами прекрасно понимаем, что это провокация, затеянная за океаном. Те экстремистские силы, которые в этом участвуют, лишь способствуют не только нагнетанию истерии, напряженности, но и кризису в самой Грузии», — добавил спикер нижней палаты парламента.

Он не исключил, что правительство со своей стороны может принять и дополнительные меры к предложенным.

«Никто не позволит оскорбительно себя вести по отношению к нашим гражданам и нашему президенту», — подытожил Володин.

Напомним, конфликт разгорелся после приезда российской делегации в Грузию из-за того, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел на место председателя парламента и говорил на русском языке. Впоследствии парламентарий объяснил, что занять кресло ему предложила грузинская сторона.

После массовых беспорядков в Грузии президент России Владимир Путин запретил авиакомпаниям РФ летать в страну с 8 июля. Позже министерство транспорта России сообщило о закрытии полетов в страну грузинским авиакомпаниям.

В минувшее воскресенье тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» на «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента.