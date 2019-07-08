Сирия, 8 июля. В прошлом месяце протурецкие боевики задержали 56 жителей в Африне. Два курдских бойца столкнулись между собой в Хасаке. Опорный пункт SDF**** подвергся нападению неизвестных севернее Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в северной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков на западе Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): в течение июня арестовала 56 гражданских лиц в Африне на северо-западе Алеппо.

Курды: понесли потери в результате нападения неизвестных севернее Дейр-эз-Зора; лишились одного из бойцов в результате междоусобицы в Хасаке.

Провинция Алеппо

На западе Алеппо возобновились столкновения между боевиками вооруженной оппозиции и правительственными подразделениями. Военный источник в сети Twitter (IdlibPlus) сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по территории бывшей военной базы 46-й дивизии САА в районе населенного пункта Кафр-Халаб юго-западнее административного центра региона. Данных о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Между тем стало известно о том, что в течение июня в кантоне Африн, территория которого контролируется боевиками протурецких бандгрупп, по неизвестным причинам были задержаны 56 гражданских лиц, в том числе одна женщина. При этом на данный момент 12 арестантов были освобождены, еще девять человек отбывают заключение в тюрьмах «Сирийской свободной армии» (ССА) в городах Азаз и Африн, тогда как о судьбе остальных до сих пор ничего неизвестно. Об этом сообщает информационный портал Syrians for Truth and Justice. Предполагается, что многие из них были похищены с целью получения выкупа. Как известно, подобные случаи отмечались и ранее. Один из тех, кого впоследствии освободили, поведал корреспондентам медиапортала об условиях содержания в тюрьмах боевиков. Он сообщает о том, что во время следствия задержанные подвергались избиениям и пыткам, не говоря об оскорблениях и унижениях. Кроме того, в ежедневный распорядок входила обязательная молитва пять раз в день. В ходе допроса исламисты пытались установить связь человека с правительственными войсками и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG).

Провинция Дейр-эз-Зор

Курды вновь столкнулись с нападением неизвестных боевиков на северо-западе от Дейр-эз-Зора. Согласно информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), один из бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) был убит, еще трое получили ранения в результате обстрела одного из контрольно-пропускных пунктов SDF в районе города Маизила. Никакой информации о возможных нападавших пока не поступало. Тем не менее местные активисты подозревают в проведении налета террористов так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1, осуществляющих подпольные вылазки преимущественно в зонах контроля курдских отрядов.

Провинция Идлиб

Оппозиционные источники возобновили публикацию сообщений о потерях, якобы понесенных правительственными войсками. По данным Twitter-канала (alwataniaTahrer), радикалы протурецкой коалиции «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» заявляют о том, что во время столкновений у населенного пункта Касабия на юге провинции Идлиб Сирийская арабская армия (САА) лишилась нескольких солдат. Тем не менее официальные новостные порталы данную информацию не подтверждают.

Между тем авиация РФ продолжает проводить воздушные атаки укрепрайонов боевиков. Как передает информационный портал Baladi-News, авиаудары ВКС РФ пришлись по фортификационным сооружениям джихадистов на подступах к городу Тафтаназ в северной части региона.

Провинция Хасака

Агентство новостей Baladi-News сообщает о том, что в административном центре провинции в квартале Азизия произошли вооруженные столкновения между двумя членами «Демократических сил Сирии» (SDF). Известно, что причиной конфликта стала неспособность курдских радикалов поделить имущество, награбленное в одном из жилых домов. В результате развернувшихся стычек был убит боевик по имени Ахмед Аль-Бахр. Информация о возможных жертвах среди местных жителей в настоящий момент уточняется.

Напомним, гражданское население неоднократно осуждало антинародную политику SDF. Не так давно в Хасаке и соседнем Дейр-эз-Зоре прошли массовые демонстрации мирных жителей, участники которых выступали против незаконных арестов, проводимых курдами, а также притеснений арабов. В свою очередь курды отказались от диалога с народом, разогнав большую часть протестов при помощи оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.