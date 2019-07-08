Донбасс сегодня: ДНР под градом тяжелых снарядов и мин, бойцы ВСУ массово подрываются

Донбасс, 8 июля. В ЛНР и ДНР ранены люди и разрушены дома. Стрельбу по церкви в ДНР корректировал украинский беспилотник. Небоевые потери бойцов ВСУ растут из-за отсутствия карт минных полей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка

Систематические обстрелы армией Украины населенных пунктов Донбасса, влекущие за собой разрушения жилого сектора, теперь ежедневно происходят и на территории Луганской Народной Республики. Так, по информации представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), за последние несколько дней в поселке Голубовское разрушены четыре дома, а в поселке Первомайский, кроме жилого дома, повреждена линия электропередач. Только за последние сутки артиллерийские обстрелы осуществлялись Вооруженными силами Украины по четырем поселкам и селам республики.

В сводке донецкого представительства СЦКК указано, что прошедшие сутки ознаменовались массированным обстрелом населенных пунктов на Мариупольском направлении с применением артиллерии 152-мм, 122-мм калибра и тяжелых 120-мм минометов. Обстрелы велись также на Горловском и Донецком направлениях. В поселках близ Горловки загорелись хозяйственные постройки, разрушен один гараж и кровля дома. В поселке Красноармейское поврежден центральный газопровод и линия электропередач, в результате чего несколько сел лишены газо- и электроснабжения.

Генпрокуратура ДНР расследует новые преступления ВСУ

За последние четыре дня по материалам, подтверждающим непосредственную причастность Вооруженных сил Украины к обстрелам территории ДНР, следственным управлением Генеральной прокуратуры республики возбуждено четыре уголовных дела. Все в отношении командиров передовых частей украинской армии по статье «Совершение террористического акта».

Как сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь надзорного ведомства Ольга Черногор, в рамках указанных уголовных дел расследуется 31 эпизод преступлений командиров бригад ВСУ. К примеру, в производстве у следователей находятся материалы по ранению в Горловке женщины 1981 года рождения, которая получила пулю в ногу из стрелкового оружия с украинского пункта пропуска «Майорск», а в Ясиноватой во дворе своего дома осколками ранен мужчина 1975 года рождения. Кроме этого, добавила Черногор, обстрелами повреждено 15 домостроений, 11 квартир, гараж и хозяйственная постройка.

Военнослужащие ВСУ погибают на своих минах

Бойцы «сильнейшей армии континента», минирующие поля, дороги, мосты и другие объекты мирной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, продолжают погибать на установленных своими руками взрывных устройствах.

Как следует из сообщения представителя оборонной структуры ДНР Даниила Безсонова, причиной подрывов является халатное отношение комбригов к минированию местности, которое проходит без составления карт минных полей. Согласно полученной накануне информации, двое саперов из 36-й бригады ВСУ после подрыва на украинских минах доставлены в больницу Мариуполя с взрывными травмами.

По информации представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, вблизи села Кряковка (Луганская область) трое военнослужащих из 14-й бригады ВСУ погибли во время установки противотанковых мин. Комиссия из штаба ООС проводит служебную проверку по факту пренебрежения требованиями безопасности.

В дополнение к предыдущей информации разведка луганчан сообщает об очередном минировании ВСУ проезжей части дороги вблизи населенного пункта Золотое, где находится участок разведения сил и средств.

Обстрел храма в Коминтерново корректировал украинский беспилотник

6 июля военные 36-й бригады морской пехоты ВСУ обстреляли Свято-Спиридоновский храм южного поселка ДНР Коминтерново из минометов калибром 120 мм, от чего кровля церкви загорелась.

Как сообщает представитель армейского корпуса дончан Даниил Безсонов, огонь по храму был открыт целенаправленно в преддверии христианского праздника. Действия минометных расчетов корректировались с беспилотного летательного аппарата. Разрушений могло быть больше, если бы БПЛА не был своевременно сбит расчетом подразделений противовоздушной обороны ДНР.

Безсонов добавил, что после указанного террористического акта в отношении верующих христиан командование бригады представило к госнаградам участвующих в обстреле военнослужащих.