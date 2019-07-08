Назван способ борьбы со стрессом на работе

Москва, 8 июля. Руководитель с семилетним стажем, лайф-коуч Олеся Запорожец рассказала, как избавиться от стресса на работе.

Как свидетельствует исследование портала HeadHunter, примерно каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. Почти треть участников опроса заявили, что считают стресс на работе причиной своего плохого самочувствия.

Запорожец подтвердила, что переживания на работе выбивают сотрудника из колеи. Кроме того, ослабленный стрессом организм легко подвергается воздействию вирусов, что приводит к частным больничным из-за ангины, гриппа или простуды.

Лайф-коуч убеждена, что для избавления от стресса необходимо найти его источник. Она пояснила, что причин может накопиться на целый список, однако необходимо выявить основные. Чаще всего люди испытывают стресс из-за конфликта с коллегами, непростых отношений с партнерами, сложных переговоров. Также проблемы могут создавать некомфортные условия труда, удаленность офиса от дома, неудобный график, смена руководителей, «синдром отличника» и многое другое.

Специалист порекомендовала оценить каждый источник стресса по 10-балльной шкале, определить самые «болезненные» рабочие сферы и начать работать с ними. В частности, человек может отправиться на дополнительное обучение (например, прокачка навыка переговоров), провести беседу с руководителем (чтобы решить волнующие вопросы), поработать с психологом (для выявления источника страха). Также Запорожец добавила, что в некоторых случаях помогают смена обстановки или отпуск, пишет «Слово и дело».