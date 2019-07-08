Условия Зеленского для переговоров по Донбассу назвали политической трусостью

Президент Украины Владимир Зеленский разместил в соцсети Facebook видеообращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором предложил провести переговоры по урегулированию конфликта на территории Донбасса с участием глав США, Франции, Великобритании, Германии.

Политолог Олег Неменский считает, что руководству России нежелательно участвовать в такой встрече.

«Условия поставлены специально для того, чтобы обессмыслить это приглашение, обессмыслить саму возможность такой встречи. После выставления таких условий даже бессмысленно обсуждать формат и сроки. России предъявят формальное замечание, понятно какое. Это вопрос принадлежности Крыма, который Россия ни с кем обсуждать не собирается», — сообщил эксперт Федеральному агентству новостей.

Олег Неменский подчеркнул, что Россия не втянута в конфликт, а следовательно руководству Украины необходимо выполнять минские соглашения.

«Желание поговорить при посредниках является проявлением некоторой политической трусости со стороны Зеленского, который боится прямых переговоров с Путиным о чем-либо. Зеленский понимает, что у него недостаточно опыта и знаний, а любое решение в результате таких переговоров будет расценено как его поражение и предательство Украины. Таких переговоров ему необходимо всячески избегать. Для этого он выдвигает неприемлемые условия», — считает Олег Неменский.

Тем не менее эксперт уверен, что Зеленский делает это сознательно.

«Он политик неопытный, но то, что при таких условиях никакой встречи не будет, он это прекрасно понимает», — рассказал политолог.

Напомним, гражданская война на юго-востоке Украины началась весной 2014 года, когда жители Донбасса отказались признать антиконституционный переворот в Киеве и подчиниться сменившейся в результате событий на Майдане власти. Для политического урегулирования конфликта была организована контактная группа, которая состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции («нормандская четверка») был определен комплекс мер по выполнению ранее подписанных минских соглашений.