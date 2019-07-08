Киселев назвал абсурдным дело против NewsOne на Украине

Москва, 8 июля. Возбуждение уголовного дела по статье о покушении на совершение госизмены в отношении телеканала NewsOne на Украине —абсурдно. Об этом заявил ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселев.

Ранее стало известно, что планы украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским «Россия 1» обернулись для украинской редакции возбуждением уголовного дела. Генпрокуратура Украины расценила действия журналистов как «покушение на совершение госизмены».

Дмитрий Киселев назвал эту ситуацию абсурдной. Он отметил, что украинский телеканал не сделал ничего плохого в отношении своей страны и просто захотел поговорить.

«Но если просто поговорить на Украине считается госизменой, тогда мне просто жаль людей, которые живут в условиях такого режима. Это абсурдно», — сказал Дмитрий Киселев в комментарии телеканалу «360».

По его мнению, подобные ситуации возникают на Украине из-за давления «агрессивного меньшинства», которое, к тому же, не обладает какими-либо аргументами в доказательство своей позиции.

«Они могут только орать, вламываться в телевизионные студии и поджигать их, как было со студией телеканала «Интер». Они могут только громить редакции, как было с редакцией издания «Вести». Они могут сжигать людей, как это было в Одессе, в Доме профсоюзов, убивать журналистов безнаказанно, как это было с Олесем Бузиной и Павлом Шереметом», — сказал Дмитрий Киселев.

Он добавил, что за эти трагедии и инциденты на Украине никто не был наказан. Киселев также напомнил о главном редакторе РИА Новости Украина Кирилле Вышинском, который уже более года находится под стражей на Украине по обвинению в государственной измене. По мнению ведущего «России 1», подобные случаи в Киеве становятся уже стандартными.

Напомним, телемост под названием «Надо поговорить» должен был состояться между студиями NewsOne и «России 1» 12 июля в период с 18.00 до 20.00. Однако 8 июля телеканал NewsOne решил отказаться от этой идеи, заявив, что в адрес СМИ и его сотрудников стали поступать угрозы физической расправы.

Этому решению предшествовала громкая критика в адрес телеканала со стороны Рады и Национального союза журналистов Украины. Высказывались предупреждения, что NewsOne могут лишить лицензии за телемост с российским телеканалом, а также предлагалось оштрафовать NewsOne на сумму почти в 3,5 тысячи долларов.